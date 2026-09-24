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24 сентября, 17:10

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Ярмарка молодого современного искусства Blazar открылась в Музее Москвы 

Ярмарка молодого современного искусства Blazar открылась в Музее Москвы 

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Новые имена, авторские украшения и эстетика Севера: в Музее Москвы в седьмой раз открылась ярмарка молодого современного искусства Blazar. Ее главная цель – представить широкой публике и коллекционерам талантливых молодых авторов.

Экспертный совет проанализировал около трех тысяч заявок и отобрал среди них наиболее перспективные работы. В итоговую экспозицию вошли произведения 48 независимых художников, 64 дизайнеров и 11 авторов цифрового искусства. Также в ярмарке принимают участие более 30 галерей современного искусства и коллекционного дизайна.

Впервые на площадке появилась секция ювелирного искусства, где украшения представлены как предметы коллекционирования. Экспозицию дизайна в этом году разделили на два направления: "На столе" объединяет декор и предметы сервировки, а "В пространстве" – мебель и крупные интерьерные объекты.

Отдельный стенд посвятили Ямало-Ненецкому автономному округу. Гостей ждет "Галерейный фонд Ямала" – коллекция, которая рассказывает о культуре, природе и людях Севера.

Как меняются тренды в современном искусстве? Можно ли разглядеть авторов с большим потенциалом до того, как их работы взлетят в цене? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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