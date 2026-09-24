Уличная мозаика площадью более 500 "квадратов" появилась в районе Савеловского вокзала

Уличная мозаика площадью более 500 квадратных метров появилась в районе Савеловского вокзала. Она расположена на территории бизнес-центра на улице Двинцев. Работу создал стрит-арт-художник Миша Most по итогам конкурса.

Автор изобразил эволюцию цивилизации – от Большого взрыва до технологий наших дней. Панно располагается под открытым небом вдоль оживленного пешеходного маршрута. Это крупнейшая в стране уличная мозаика.

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