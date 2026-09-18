Главный вход в Парк Горького отреставрировали. Арке вернули выразительный облик. Специалисты обновили фасад и кровлю, двери и ограждения смотровой площадки, добавили подсветку.

Рядом появилось новое благоустроенное пространство с прогулочными дорожками и зонами отдыха. Здесь высадили более 15 тысяч многолетних цветущих растений и установили арт-объекты. До конца 2026 года планируется завершить реставрацию исторической ограды парка, которая вместе с аркой составляет единый архитектурный ансамбль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.