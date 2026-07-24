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24 июля, 16:15

Происшествия

Подросток пытался поджечь АЗС в Мытищах

Подросток пытался поджечь АЗС в Мытищах

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В Мытищах задержали 14-летнего подростка, который пытался поджечь автозаправочную станцию. Как сообщили в МВД, школьник действовал по указанию неизвестных кураторов.

На допросе он рассказал, что переписывался с ними в одном из мессенджеров. После угроз и психологического давления его убедили пойти на преступление.

Молодому человеку помешали сотрудники заправки, которые вызвали экстренные службы. Подростка задержали полицейские. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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