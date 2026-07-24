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24 июля, 10:45

Мэр Москвы

Собянин: москвичи получают больше возможностей работать ближе к дому

Собянин: москвичи получают больше возможностей работать ближе к дому

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Программа стимулирования создания мест приложения труда продолжает реализовываться в Москве. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Сейчас в рамках программы построено почти 70 объектов, где создано порядка 65 тысяч новых рабочих мест. Ее запустили в 2019 году для привлечения застройщиков к активному возведению промышленных, деловых, социальных, культурных и других объектов. Благодаря этому горожане получают больше возможностей работать ближе к дому.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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