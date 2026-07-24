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24 июля, 09:15

Общество

Неудачная перепланировка московского ТЦ возмутила покупателей с детьми

Неудачная перепланировка московского ТЦ возмутила покупателей с детьми

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В Москве молодая мама не смогла купить подгузники из-за неудачной перепланировки торгового центра. После ремонта весь детский отдел перенесли на второй этаж.

Подняться туда можно только на эскалаторе, но въезжать на него с колясками строго запрещено по правилам безопасности. Лифтов или пандусов рядом нет.

В магазине признали проблему и пообещали сделать перепланировку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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