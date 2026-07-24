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24 июля, 09:00

Общество

Эксперты предупредили о риске покупки породистых питомцев по низкой цене

Эксперты предупредили о риске покупки породистых питомцев по низкой цене

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Породистые питомцы стоят дорого, поэтому для многих покупателей цена ниже рыночной становится решающим фактором. Однако зачастую, вырастая, такой питомец не похож на заявленную породу. Подобные случаи – не редкость, особенно при покупке через сайты объявлений, говорят эксперты.

На что стоит обращать внимание при выборе животного? Что делать, если попался недобросовестный заводчик?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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