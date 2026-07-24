Эксперты предупредили о риске покупки породистых питомцев по низкой цене

Породистые питомцы стоят дорого, поэтому для многих покупателей цена ниже рыночной становится решающим фактором. Однако зачастую, вырастая, такой питомец не похож на заявленную породу. Подобные случаи – не редкость, особенно при покупке через сайты объявлений, говорят эксперты.

На что стоит обращать внимание при выборе животного? Что делать, если попался недобросовестный заводчик?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.