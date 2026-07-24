Камеры в аэропорту Шереметьево начали выявлять нарушителей на парковке

В аэропорту Шереметьево заработала автоматическая система фиксации нарушений. Камеры в режиме реального времени выявляют проезд под шлагбаумом без оплаты вслед за другим автомобилем, повреждение шлагбаума и третий въезд в течение 2-х часов.

Также система отслеживает автомобили, ранее покинувшие парковку с нарушениями. Информация автоматически передается в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.