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24 июля, 07:15

Транспорт

Камеры в аэропорту Шереметьево начали выявлять нарушителей на парковке

Камеры в аэропорту Шереметьево начали выявлять нарушителей на парковке

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В аэропорту Шереметьево заработала автоматическая система фиксации нарушений. Камеры в режиме реального времени выявляют проезд под шлагбаумом без оплаты вслед за другим автомобилем, повреждение шлагбаума и третий въезд в течение 2-х часов.

Также система отслеживает автомобили, ранее покинувшие парковку с нарушениями. Информация автоматически передается в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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