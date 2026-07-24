Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 07:15

Политика

Евросоюз принял 21-й пакет санкций против России

Евросоюз принял 21-й пакет санкций против России

Эксперт рассказал, какие меры могут защитить жертв сталкеров

Песков прокомментировал переговоры по Украине

Американец за спиной Трампа спародировал жесты президента во время выступления

Законопроект о наказании за сталкинг в России отправили на доработку в правительство

Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ на Украине

В Госдуме доработали законопроект о защите от сталкинга

Лавров и Рубио провели переговоры в Маниле

Машиностроительный холдинг Италии получил рекордные оборонные заказы на фоне милитаризации

Встреча Лаврова с госсекретарем США Рубио началась на Филиппинах

Евросоюз принял 21-й пакет санкций против России. Новые ограничения затронули банковский сектор и энергетику. Под санкции попали 94 банка и крупных финансовых института, их активы будут заморожены.

Кроме того, ЕС сможет полностью запрещать операции с криптосервисами, которыми пользуется Россия. При этом Брюсселю не удалось согласовать полный запрет на перевозку российского СПГ и импорт некоторых видов рыбы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика