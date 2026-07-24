Евросоюз принял 21-й пакет санкций против России. Новые ограничения затронули банковский сектор и энергетику. Под санкции попали 94 банка и крупных финансовых института, их активы будут заморожены.

Кроме того, ЕС сможет полностью запрещать операции с криптосервисами, которыми пользуется Россия. При этом Брюсселю не удалось согласовать полный запрет на перевозку российского СПГ и импорт некоторых видов рыбы.

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