Маршруты наземного транспорта изменят в четырех округах Москвы с 25 июля

С 25 июля в четырех округах Москвы изменятся маршруты наземного транспорта. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Автобусы и электробусы будут подъезжать ближе к станциям метро и МЦД, а также к социальным и образовательным учреждениям. Кроме того, транспорт станет ходить чаще. Новое расписание уже доступно на Едином транспортном портале.

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