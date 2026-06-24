Туристка привезла мелиоидоз из Таиланда в Россию

В России зарегистрировали завозной случай мелиоидоза у туристки, которая вернулась из Таиланда. Возбудитель заболевания обитает в почве и воде, а заражение возможно через загрязненные поверхности, пищу, воду или контакт с животными.

По данным СМИ, этим летом российские туристы также заразились лихорадкой денге на Мальдивах. Это заболевание переносят комары, а его симптомами являются высокая температура, слабость, головная боль и боль в мышцах.

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