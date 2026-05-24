В России развернулась дискуссия о возрастных границах молодости и брака. Минздрав предлагает повысить планку молодости до 39 лет, а демографы выступают за разрешение заключать брак с 14–15 лет.

Председатель наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов предупредил о рисках увеличения молодежного возраста до 45 лет. Человек может решить, что до 40 лет можно не торопиться с семьей, а к 35–37 годам врачи уже фиксируют проблемы со здоровьем.

Историк Николай Сапелкин напомнил, что в Российской империи брачный возраст наступал с 16 лет, хотя в крестьянской среде по договоренности родителей мог снижаться до 14 лет. Психолог Анастасия Федорова отметила, что современные рамки взросления стали размытыми.

