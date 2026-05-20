Психологи высказались против снижения брачного возраста

Минимальный возраст для вступления в брак должен начинаться с 21 года, а не с 18, заявила психолог Надежда Лисай. По ее мнению, когда дети рожают детей в 16 лет, ребенок еще не сепарирован от родителей, и нагрузка ложится на бабушек и дедушек. Это нарушает все балансы, а нормальный возраст для рождения детей – после двадцати.

По словам психолога, нужно спрашивать у людей, чего им не хватает и почему низкая демография, как их замотивировать создавать семьи. Уже исходя из этого создавать законопроекты, а не наоборот. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.