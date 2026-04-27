"Новости дня": доходный дом Бурениных отреставрировали в Москве

Реставраторы завершили работу в старинном особняке на Нижней Красносельской улице в Москве, известном как Доходный дом Бурениных. Это редкий образец рационального модерна с элементами готики. Четырехэтажное здание построили в 1915 году.

Самым заметным украшением на фасаде являются львы с геральдическим щитом над парадным входом. Специалисты привели в порядок фасады и интерьеры. Особое внимание уделили гербу со львами и световому фонарю. Заново изготовили металлические въездные ворота.

