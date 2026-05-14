Жители дома на Маросейке пожаловались на ночной клуб Павла Кашина в подвале

Жители дома на Маросейке в центре Москвы жалуются на ночной клуб "Понтаж", который открыл в подвале здания певец Павел Кашин. По словам соседей, из-за музыки и басов в квартирах трясутся стекла, а посетители клуба шумят во дворе.

Жильцы рассказали, что изначально Кашин обещал открыть в подвале тихий магазин гитар, но изменил концепцию и сделал концертный зал. Соседи подали пять заявлений в полицию. Они утверждают, что певец ругается матом на недовольных, ломает замки на воротах и прокалывает шины на машинах.

