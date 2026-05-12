Метеорологическое лето начнется в Москве 16–17 мая

Метеорологическое лето начнется в Москве на следующих выходных. Об этом сообщили синоптики. По прогнозам Гидрометцентра, на этой неделе москвичей ждет потепление. Уже 13 марта в столицу вернется хорошая погода, однако до конца недели вероятны дожди и грозы.

Самые интенсивные осадки ожидаются 15 и 16 мая. Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко отметил, что продолжительность метеорологического лета в Москве увеличилась на неделю из-за потепления климата.

