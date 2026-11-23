В Москве 24 и 25 ноября ожидается снегопад. В связи с этим в столичном Дептрансе призвали водителей большегрузов заранее продумывать маршруты и по возможности не выезжать на МКАД, когда интенсивность движения особенно высокая.

Cезон проката велосипедов и самокатов в столице завершился, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. В ближайшее время средства индивидуальной мобильности отправят на проверку, а затем – на зимовку.

На западе Москвы открыли новую школу. За парты в современных классах сядут 1 000 учеников. Внутри здания блоки для младшеклассников и детей постарше разделили.

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