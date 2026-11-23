Блогер Лерчек (Валерия Чекалина. – Прим. ред.) приехала в больницу в Пекине, где в течение месяца будет проходить CAR-T-терапию. Этот метод предполагает разработку препарата на основании заболевания конкретного пациента для уничтожения опухолей.

Перед вылетом состояние здоровья блогера ухудшилось, поэтому от терминала аэропорта до самолета ее довезли на инвалидной коляске. В социальных сетях Чекалина рассказала, что в больнице ей предоставили переводчика, поскольку сотрудники не говорят по-английски.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.