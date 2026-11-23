В Москве стартовал отбор участников девятого сезона проекта "Музыка в метро". Претендентам необходимо исполнить свои произведения перед профессиональным жюри. В его состав вошли известные артисты, деятели культуры, а также представители Московского международного Дома музыки, Большого театра и сервиса "Активный гражданин".

В этом году организаторы получили более 2 тысяч заявок на участие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.