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23 октября, 18:15

Экономика

ЦБ повысил прогноз траектории ключевой ставки

ЦБ повысил прогноз траектории ключевой ставки

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ЦБ повысил прогноз траектории ключевой ставки и решил дольше сохранять умеренно жесткие денежно-кредитные условия. Регулятор оставил ставку на уровне 14% годовых второй раз подряд из-за повышенной инфляции и риска более продолжительного влияния временного выбытия производственных мощностей на цены.

По оценке экономического обозревателя Константина Цыганкова, ставка может оставаться высокой и в следующем году. Среди возможных сценариев он назвал снижение до 12,5–12%. Жесткая денежно кредитная политика, по мнению ЦБ, должна помочь стабилизировать инфляцию, однако высокая ставка ограничивает доступность кредитов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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