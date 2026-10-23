ЦБ повысил прогноз траектории ключевой ставки и решил дольше сохранять умеренно жесткие денежно-кредитные условия. Регулятор оставил ставку на уровне 14% годовых второй раз подряд из-за повышенной инфляции и риска более продолжительного влияния временного выбытия производственных мощностей на цены.

По оценке экономического обозревателя Константина Цыганкова, ставка может оставаться высокой и в следующем году. Среди возможных сценариев он назвал снижение до 12,5–12%. Жесткая денежно кредитная политика, по мнению ЦБ, должна помочь стабилизировать инфляцию, однако высокая ставка ограничивает доступность кредитов.

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