Телезрители могут выиграть призы в конкурсе Москвы 24

Зрители Москвы 24 могут выиграть фирменный мерч телеканала в конкурсе "Районы, кварталы". По будням до 16:00 в эфире показывают районы столицы, которые заметно изменились за последние годы. Зрителям нужно угадать район и отправить его название в чат-бот, указав свое имя и номер телефона.

Победителя каждого дня определяют с помощью рандомайзера в 17:00. Всего за 20 дней выберут 20 победителей. Они получат фирменный мерч и смогут побывать на экскурсии в редакции Москвы 24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.