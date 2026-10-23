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23 октября, 08:00

Транспорт

Правительство РФ одобрило законопроект об ужесточении наказания за езду без прав

Правительство РФ одобрило законопроект об ужесточении наказания за езду без прав

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Правительство РФ одобрило ужесточение наказания за езду без прав

Правительство РФ одобрило законопроект об ужесточении наказания за езду без прав. Штраф, который сейчас составляет от 5 до 15 тысяч рублей, могут увеличить в 3 раза. При повторном нарушении сумма возрастет до 50 тысяч. Со скидкой оплатить не получится.

Нововведение коснется тех, кто вообще не имел права управления или сел за руль с просроченным удостоверением. Для водителей, которые забыли права дома, все останется по-прежнему. Штраф составит 500 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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