Правительство РФ одобрило законопроект об ужесточении наказания за езду без прав. Штраф, который сейчас составляет от 5 до 15 тысяч рублей, могут увеличить в 3 раза. При повторном нарушении сумма возрастет до 50 тысяч. Со скидкой оплатить не получится.

Нововведение коснется тех, кто вообще не имел права управления или сел за руль с просроченным удостоверением. Для водителей, которые забыли права дома, все останется по-прежнему. Штраф составит 500 рублей.

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