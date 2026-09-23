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23 сентября, 22:30

Общество

Умер музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов

Умер музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов

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Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов скончался на 59-м году жизни. По словам его окружения, причиной смерти стал несчастный случай: на гастролях в Якутии журналист упал с лестницы и ударился головой.

Информации о дате и месте прощания пока нет.

Первым журналистским материалом Соседова стало интервью с Эдитой Пьехой, вышедшее в 1989 году. Известность ему принесла программа "Акулы пера". Позже он участвовал и в других крупных проектах. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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