23 сентября, 23:00Город
В Вознесенском саду "Коломенского" проложили дорожки и установили скамейки
В Вознесенском саду музея-заповедника "Коломенское" проложили пешеходные дорожки и установили скамейки. При благоустройстве сохранили существующий ландшафт и многолетние яблони.
Второй этап благоустройства завершился этой осенью. Он затронул "Соколиный двор", где появился интерактивный музей, прогулочная зона и детская площадка. Казанский сад украсили арт-объектами.
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