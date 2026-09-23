В Вознесенском саду "Коломенского" проложили дорожки и установили скамейки

В Вознесенском саду музея-заповедника "Коломенское" проложили пешеходные дорожки и установили скамейки. При благоустройстве сохранили существующий ландшафт и многолетние яблони.

Второй этап благоустройства завершился этой осенью. Он затронул "Соколиный двор", где появился интерактивный музей, прогулочная зона и детская площадка. Казанский сад украсили арт-объектами.

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