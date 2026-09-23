В "Лужниках" 26 сентября временно перекроют движение на ряде улиц и набережных. Это связано с проведением Московского марафона.

Проехать нельзя будет по участкам улиц Лужники, Большой Дорогомиловской и Косыгина, а также по Бережковской, Ростовской, Новодевичьей и Саввинской набережным и участкам набережных Тараса Шевченко, Лужнецкой и Смоленской.

Кроме того, движение закроют на Бородинском мосту в сторону области и на Воробьевском шоссе от улицы Косыгина до Бережковского моста. Парковка в местах ограничений также будет запрещена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.