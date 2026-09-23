Студенты со всей России могут представить технологические проекты крупным компаниям и получить стажировку или работу до окончания вуза или колледжа. В Высшей школе экономики стартовал новый сезон стипендиальной программы "Система".

Конкурс охватывает направления от IT и медицины до энергетики и космоса. Программа предусматривает отбор 110 победителей, которые получат стипендии. Авторам лучших проектов также предложат стажировки или трудоустройство у партнеров конкурса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.