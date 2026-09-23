Прививочная кампания от гриппа должна охватить не менее 50–55% населения РФ

Прививочная кампания от гриппа в этом сезоне должна охватить не менее 50–55% населения России. Среди уязвимых групп этот процент должен составить не менее 75%. О таких планах пишут СМИ.

Для более эффективной работы в этом направлении медики буквально идут к горожанам. Например, в Москве работают 18 мобильных пунктов вакцинации, которые находятся у станций метро, МЦК и МЦД. Предварительно записываться не нужно. Главное взять с собой паспорт и полис.

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