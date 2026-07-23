Школьники из Москвы отправились на отдых в детские лагеря КНДР

Более 400 школьников из России сейчас отдыхают в Северной Корее. В детском лагере "Сондовон" стартовала первая летняя международная смена этого года, куда приехали ребята из Москвы и других российских регионов.

Для них организовали экскурсии и знакомство с историей, культурой и традициями страны. Лагерь находится на побережье Японского моря, а международная смена объединила школьников из России, Северной Кореи и Китая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.