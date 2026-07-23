В Шереметьево запустили систему автофиксации нарушений на привокзальных площадях

В аэропорту Шереметьево запустили систему автоматической фиксации нарушений на привокзальных площадях. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Система работает в режиме реального времени на выездах из зон "Вылет" и "Прилет" терминалов B, C и D.

Камеры фиксируют проезд автомобиля вслед за другой машиной без оплаты, повреждение шлагбаума, а также третий въезд на парковку в течение двух часов после исчерпания лимита бесплатных и льготных въездов. Водителей призвали соблюдать правила и быть внимательными.

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