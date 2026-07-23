Эксперт напомнил о ежегодной проверке газового оборудования

Газовое оборудование в многоквартирных домах должны проверять не реже одного раза в год. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, комментируя ситуацию после взрыва газа в Егорьевске.

По словам эксперта, причиной подобных происшествий становятся неисправность оборудования или человеческий фактор. Он отметил, что в многоквартирных домах безопасность газового оборудования является зоной совместной ответственности.

За обслуживание каждого дома отвечает одна газораспределительная организация, специалисты которой проводят обязательные проверки внутриквартирного газового оборудования.

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