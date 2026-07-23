Эвакуацию пострадавшего на Памире альпиниста из Сергиева-Посада отложили из-за непогоды. Молодой человек сорвался с горы в Таджикистане. Это произошло на высоте в 5 тысяч метров.

Альпинист получил тяжелую травму головы. Как рассказали его близкие, для эвакуации необходим почти 1 миллион рублей. Их собрали, однако вылет спасательного вертолета приходится откладывать из-за сложных погодных условий. Пострадавший ждет эвакуации уже 4 дня.

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