Эксперт рассказал, какие меры могут защитить жертв сталкеров

В России хотят ужесточить ответственность за преследование людей. Новый законопроект доработала Госдума и отправила на согласование в правительство. О том, какие меры могут защитить жертв сталкеров, рассказал заместитель главы московского Союза юристов Александр Толмачев.

По его словам, для защиты от сталкеров может помочь цифровизация. Видеокамеры будут фиксировать, когда сталкер приближается к своей жертве.

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