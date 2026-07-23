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23 июля, 14:45

Общество

Эксперт рассказал, какие меры могут защитить жертв сталкеров

Эксперт рассказал, какие меры могут защитить жертв сталкеров

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В России хотят ужесточить ответственность за преследование людей. Новый законопроект доработала Госдума и отправила на согласование в правительство. О том, какие меры могут защитить жертв сталкеров, рассказал заместитель главы московского Союза юристов Александр Толмачев.

По его словам, для защиты от сталкеров может помочь цифровизация. Видеокамеры будут фиксировать, когда сталкер приближается к своей жертве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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