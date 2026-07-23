Один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Егорьевске. Как сообщил глава муниципального округа Дмитрий Викулов, тело обнаружили после вскрытия квартиры, где произошел пожар.

Семь человек пострадали, из них троих жильцов и пожарного доставили в больницу с отравлением угарным газом и ожогами в состоянии средней степени тяжести, остальным оказали помощь на месте. Всего эвакуировали 28 человек.

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