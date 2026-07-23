Число госпитализированных после взрыва газа в пятиэтажке в Егорьевске выросло до четырех, сообщил Минздрав Подмосковья. Среди пострадавших – пожарный. Еще троим оказали помощь на месте.

После ЧП загорелась квартира на третьем этаже. Взрывной волной разрушило оконную раму и балкон. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. К этой минуте открытое горение уже ликвидировали.

Возбуждено уголовное дело. Ход расследования и установление причин ЧП контролирует городская прокуратура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.