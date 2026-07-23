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23 июля, 11:45

Общество

Уроки этики и культуры речи могут ввести в российских школах

Уроки этики и культуры речи могут ввести в российских школах

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В российских школах могут ввести уроки этики и культуры речи. Это предложили в Общественной палате, где считают, что школьникам нужно системно объяснять нормы поведения, особенно на фоне возвращения оценок за дисциплину.

За введение уроков этики высказались 67% участников голосования, против выступили 33%. Одни считают, что детям необходимо объяснять правила поведения, другие уверены, что этим должны заниматься родители, а дополнительная нагрузка школьникам не нужна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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