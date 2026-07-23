В Греции ввели запрет на езду на электросамокатах для граждан младше 17 лет. Передвигаться на них по дорогам общего пользования теперь нельзя.

За поездки на электросамокатах по трассам с ограничением скорости более 50 километров в час грозят существенные штрафы. Также наказывать будут компании, которые реализуют или предоставляют в аренду самокаты несовершеннолетним.

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