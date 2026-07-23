23 июля, 06:30Транспорт
В Греции ввели запрет на езду на электросамокатах для граждан младше 17 лет
В Греции ввели запрет на езду на электросамокатах для граждан младше 17 лет. Передвигаться на них по дорогам общего пользования теперь нельзя.
За поездки на электросамокатах по трассам с ограничением скорости более 50 километров в час грозят существенные штрафы. Также наказывать будут компании, которые реализуют или предоставляют в аренду самокаты несовершеннолетним.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.