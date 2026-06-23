Юрист заявила о необходимости введения дополнительных мер против домашнего насилия

В дополнение к закону о домашнем насилии необходимо разработать комплекс мер поддержки женщин, пострадавших от таких преступлений, заявила юрист Элина Саулова. По ее словам, жертвам требуется психологическая и юридическая помощь.

Необходимо внедрять дополнительные механизмы, которые помогут полицейским эффективнее расследовать подобные дела, отметила юрист. В частности, речь идет о более широком сборе доказательств, включая опрос соседей, а не только заявление потерпевшей.

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