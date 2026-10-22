Егор Крид извинился за лонгслив с героем фильма "Иди и смотри"

Егор Крид оказался в центре скандала после выхода нового клипа. Поводом стал лонгслив с изображением героя военного фильма "Иди и смотри", в котором снялся артист.

По словам певца, он не знал о существовании этой картины и не вкладывал в свой образ политического или исторического посыла.

Киноконцерн "Мосфильм" начал проверку, поскольку не выдавал разрешение на использование постера на одежде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.