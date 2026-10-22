Видеопроект "Действующие лица" расскажет о профессиях нефтяной отрасли

Видеопроект "Действующие лица" посвящен профессиям нефтяной отрасли. Авторы показывают рабочие будни сотрудников предприятий "Газпром нефти" в разных регионах страны.

Одним из героев стал оператор Московского НПЗ Иван Боюн. Он рассказал о своем опыте работы по управлению установкой по переработке нефти.

Проект создали научно-популярный журнал "Энергия+" и медиалаборатория "Гигарама". В нефтяной отрасли насчитывается более 250 профессий, среди которых не только операторы установок, но и геологи, электрики, водители, лаборанты и ИТ-специалисты.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.