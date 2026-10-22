Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

С 24 октября по 1 ноября в Москве пройдет масштабный интерактивный фестиваль колледжей "Город профессий". В колледжах подготовили более 300 мероприятий, где школьников познакомят с востребованными профессиями. Самая насыщенная программа ждет гостей на 11 флагманских площадках: квесты, лектории и встречи с работодателями.

"Рак молочной железы – одно из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин. На первых стадиях оно зачастую протекает бессимптомно, поэтому важно заниматься профилактикой. Узнать индивидуальные риски и получить рекомендации каждая москвичка может в рамках "Московского чекапа". Самое передовое комплексное обследование доступно в 20 современных центрах женского здоровья. Сегодня на первой и второй стадиях рак молочной железы выявляется в 79,5% случаев", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве для учеников 7–9-х классов математической и IТ-вертикалей стартует пилотный проект по кибербезопасности. Школьники научатся выявлять уязвимости в цифровых продуктах, выстраивать защиту от угроз в игровых и симуляционных лабораториях. Формат поможет развивать системное мышление и понять, чем занимаются специалисты по информационной безопасности.