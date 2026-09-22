Россия может расширить географию международных перелетов

Россия планирует расширить географию международных перелетов. В ближайшее время ожидается запуск прямых рейсов на Карибские острова – чартеры в Барбадос и Гайану. В сентябре запланированы переговоры с Барбадосом, соглашение с Гайаной уже на согласовании.

По замыслу, это упростит логистику туристам и снизит стоимость поездок в популярный курортный регион, убрав необходимость в сложных пересадках.

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