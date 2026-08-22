Юбилейный фестиваль "Русское поле" прошел на Поклонной горе

Главный фольклорный праздник лета: 22 августа на Поклонной горе прошел юбилейный, 15-й по счету фестиваль славянского искусства "Русское поле". Его приурочили к Году единства народов России и Дню Государственного флага РФ.

Гостей ждали выступления музыкальных коллективов со всей страны, мастер-классы, ярмарка ремесел и знакомство со старинными обрядами.

Одним из главных событий фестиваля стало создание гигантской хлебной карты России – ее площадь превысила 30 квадратных метров. Здесь были представлены хлебобулочные изделия всех регионов страны – от тульского пряника и московской сайки до карельских лепешек и приморских булочек пян-се.

В атмосферу народной культуры и традиций погрузилась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.