Выставка икон на бронеплитах открылась в центре имени Моссовета

В Окружном общественном центре имени Моссовета открылась выставка икон, написанных на бронеплитах, которые привезли из мест проведения специальной военной операции. Плиты передали командиры соединений с линии соприкосновения.

Авторами работ стали студенты Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Выставка будет открыта до 30 августа.

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