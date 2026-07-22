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22 июля, 16:15

Транспорт

Эксперт заявил, что изменение правил полетов над Москвой не увеличит время в пути

Эксперт заявил, что изменение правил полетов над Москвой не увеличит время в пути

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Росавиация снизила предельную высоту подлета к Москве, однако время в пути из столицы и обратно никак не изменится. Бояться подорожания билетов из-за увеличения расхода топлива не стоит, заявил ведущий специалист по использованию воздушного пространства Алексей Авилов.

Мера направлена на повышение безопасности. Изменения затронут только транзитные рейсы, которым теперь придется облетать столичный регион.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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