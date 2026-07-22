Эксперт заявил, что изменение правил полетов над Москвой не увеличит время в пути

Росавиация снизила предельную высоту подлета к Москве, однако время в пути из столицы и обратно никак не изменится. Бояться подорожания билетов из-за увеличения расхода топлива не стоит, заявил ведущий специалист по использованию воздушного пространства Алексей Авилов.

Мера направлена на повышение безопасности. Изменения затронут только транзитные рейсы, которым теперь придется облетать столичный регион.

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