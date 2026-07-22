МЧС предупредило о сильном ливне, грозе и ветре в Московском регионе 22 июля. На западе Москвы уже собрались тучи, в других районах пока сохраняется солнечная погода.

В ближайшие дни в столице ожидается похожая погодная ситуация: температура останется в пределах климатической нормы, возможны кратковременные дожди. Днем 23 июля будет немного прохладнее, воздух прогреется до 21 градуса.

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