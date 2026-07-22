Мэр Москвы сообщил о завершении строительства промышленного парка "Сенькино"

Строительство промышленного парка "Сенькино" в Краснопахорском районе завершили, написал в мессенджере МАХ Сергей Собянин. В общей сложности там появилось почти 3 тысячи современных рабочих мест.

Ко всем строениям подвели коммуникации, благодаря этому производство запустят сразу после переезда резидентов. В рамках третьей очереди появились площадки для цехов, научно-производственные лаборатории и деловые офисы.

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