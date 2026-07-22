Специалисты рассказали о происхождении популярных примет

Приметы, в которые верят миллионы людей, часто имеют практическое объяснение. Специалисты отмечают, что многие правила появились из бытового опыта и помогали людям избегать опасных ситуаций.

Например, запрет есть с ножа связан с риском порезаться, а примета не показывать новорожденного 40 дней имела значение во времена отсутствия вакцинации. Психологи считают, что для некоторых людей приметы помогают снизить тревогу.

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