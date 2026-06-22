Беременная женщина оказалась среди троих пострадавших в ДТП в Хамовниках. Все госпитализированы, находятся в стабильном состоянии, их жизни ничто не угрожает, сообщается в телеграм-канале департамента здравоохранения Москвы.

В Новолужнецком проезде водитель легкового авто не справился с управлением и столкнулся с четырьмя машинами. На место происшествия оперативно прибыли бригада Центра медицины катастроф и бригады скорой помощи. Движение в районе аварии затруднено.

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