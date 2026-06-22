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22 июня, 13:30

Туризм

Туроператор Fun&Sun прокомментировал сбой в работе сервисов

Туроператор Fun&Sun прокомментировал сбой в работе сервисов

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Туроператор Fun&Sun прокомментировал технический сбой, который возник еще 19 июня. По словам клиентов, из-за проблем в IT-инфраструктуре компания не может оформлять документы даже по оплаченным турам.

При этом в компании утверждают, что неполадки не влияют на отправку туристов на отдых. Как сообщила руководитель по связям с общественностью Fun&Sun Ольга Ланская, вся актуальная информация публикуется в официальных каналах и оперативно передается туристическим агентствам. Клиентам рекомендуют обращаться к представителям туроператора.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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