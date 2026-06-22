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22 июня, 23:00

Технологии

Биотехнологическую отрасль активно развивают в Москве

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Биотехнологическая отрасль активно развивается в Москве. Профильные компании создают нейроимпланты и высокоточные протезы, которые позволяют пациентам не только двигать конечностью, но и частично восстанавливать чувствительность.

Кроме того, ученые в столице разрабатывают искусственную кожу из собственных клеток пациента и тестируют прототип искусственной печени. Разработки ведутся на площадках ОЭЗ "Технополис "Москва".

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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